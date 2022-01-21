Смертельна пожежа в багатоповерхівці: у Києві вночі загинули чоловік та жінка

Смертельна пожежа в багатоповерхівці: у Києві вночі загинули чоловік та жінка

Пожежа сталася у 3-кімнатній квартирі.

У Києві вночі 21 січня спалахнув вогонь в квартирі багатоповерхівки на проспекті Павла Тичини, 12-А. У пожежі загинули чоловік та жінка.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у місті Києві.

Виклик про пожежу надійшов рятувальникам о 01:32. Вогонь спалахнув у кімнаті 3-кімнатної квартири на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

У кімнаті, де сталася пожежа, було виявлено тіло чоловіка 1964 року народження та тіло жінки 1962 року народження. Причину та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі.

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