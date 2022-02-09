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Смертельна пожежа: у Києві в 16-поверхівці загинув чоловік

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Смертельна пожежа: у Києві в 16-поверхівці загинув чоловік

pixabay.com

Причина трагедії поки невідома.

У Києві близько п'ятої ранку спалахнула пожежа в 16-поверхівці на вулиці Маршала Тимошенка, що в Оболонському районі. У результаті загинув 83-річний чоловік.

Про це 9 лютого повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у місті Києві.

Займання сталося в одній із квартир на 7-му поверсі. Під час розвідки рятувальники вивели із будинку на безпечну відстань 10 осіб та виявили тіло загиблого. Чоловік знаходився у ванній кімнаті.

Внаслідок пожежі згоріли особисті речі та меблі, а також закоптило стіни та стелю квартири. Причини виникнення пожежі та обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві спалахнув вогонь у квартирі в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Смілянській, що у Солом'янському районі. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

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