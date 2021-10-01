Смертельна пожежа на Русанівських садах: у столиці живцем згорів чоловік

Його батьки залишилися живими.
Близько 23:00 30 вересня на вулиці Садовій у Києві на Русанівських садах почав горіти приватний будинок.
Про це інформує "Київ оперативний" у Telegram-каналі.
Попередньо, спочатку в будинку вибило світло, господар пішов вмикати його знову до щитової. Як тільки ввімкнув - розпочалася пожежа. Чоловік встиг вибігти з дому, його дружину дістали сусіди. Вона встигла обгоріти - терміново передали лікарям.
На жаль, у будинку, що палав, залишився 43-річний син літнього подружжя. Свідки кажуть, що він помер страшною смертю - згорів живцем.
Зараз полум‘я вже ліквідоване. На місці працюють правоохоронці.
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