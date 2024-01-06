Смертельна п'яна ДТП у Києві: онуці "завгоспа" Кучми продовжили запобіжний захід (фото, відео)

Адвокати 20-річної Катерини Дагаєвої просили суд відпустити дівчину під домашній арешт, оскільки та "боїться повітряних тривог і це для неї як катування".

У Києві у листопаді минулого року 20-річна Катерина Дагаєва та її знайомий Емін Гусейнов напідпитку влаштували ДТП, внаслідок якого загинули двоє чоловіків.

У пʼятницю, 5 січня, в Шевченківському суді Києва відбулось засідання щодо обрання запобіжного заходу двом звинуваченим у смертельній ДТП, що трапилась 14 листопада в Голосіївському районі. Тоді на вулиці Старокиївській сталося лобове зіткнення легковиків Audi та Toyota. Внаслідок аварії загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир останнього авто.

Про це пише "Вечірній Київ".

За кермом Audi була 20-річна студентка Київського університету культури та онука "завгоспа" Кучми — Катерина Дагаєва. Хоча та заперечує, що влаштувала аварію. Дівчина ж переконує, що за кермом був її супутник — Емін Гусейнов.

Під час попереднього засідання підозрювана розповідала, що у той трагічний вечір вона зустрілась зі знайомим у закладі. За свідченнями офіціанта, до їхнього столу подали сім келихів білого вина. Дагаєва підтвердила, що пила. Утім, казала, що за кермо не сідала, оскільки, по-перше, вживала спиртне, а, по-друге, в неї забрали водійське посвідчення. У судовому реєстрі знаходимо, що у лютому цього року в Обухові її зупинили напідпитку, а в червні Обухівський районний суд оштрафував її за це на 17 тис. грн і позбавив права керувати авто на рік.

Заклад Дагаєва та Гусейнов покинули на авто марки Audi s6, яке належить "азербайджанській діаспорі".

Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою включно до 13 січня 2024 року. І ось відбулося нове засідання щодо продовження терміну тримання під вартою на час досудового слідства.

Запобіжний захід для Еміна Гусейнова

Спочатку запобіжний захід обирали Еміну. Він уродженець Дніпропетровщини, має трьох дітей, безробітний… Особу з такими даними система Youcontrol знає як неодноразово судимого. Лише у 2023-ому його кілька разів зупиняли п’яним за кермом. І у день трагічної аварії він вже був позбавлений права керувати автомобілем — як, власне, і Дагаєва, яку теж позбавили "прав" через п’яну їзду. У судовому реєстрі знаходимо, що його ловили напідпитку 17 лютого, 5 вересня, 6 листопада 2023 року.

Емін Гусейнов у залі суду. Фото: Даша Гришина / "Вечірній Київ"

За вересневий випадок його позбавили водійський прав на п'ять років і присудили понад 40 тис. грн штрафу. При цьому авто чомусь так і не забрали… Проте п’яним його зупиняли й у попередні роки, знову ж таки — по кілька разів на календарний рік. За ним також "світиться" кримінальне минуле — організація злочинних груп.

Його захисник просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на більш мʼякий — домашній арешт. Прокурор же наполягав на продовженні утримання Гусейнова під вартою.

На питання судді, чи Дагаєва була за кермом, супутник дівчини відповів, що так. На питання судді, чи перед тим, як сісти за кермо Катерина вживала алкоголь, запевняє, що не бачив цього. Хоча вони разом сиділи за столом, і рахунок оплачував саме Емін. Цікаво те, що, за словами судді, першим у чеку було прописане вино Sauvignon Blanc. Однак каже, що не знає, що саме наливав та приносив офіціант.

"Я не дивився на чек і не бачив перелік замовленого. Тільки розрахувався і все. Памʼятаю, як вона замовляла щось, а потім пила якийсь прозорий напій, а що там — я не знаю", — прокоментував звинувачений.

Також у суді Гусейнов зазначив, що Дагаєва, яку позбавили водійських прав, приїхала до закладу на авто. І що раніше возила молодшу сестру до школи. Тому не знав, що та позбавлена водійських прав.

Еміну Гусейнову продовжили запобіжний захід. Фото: Даша Гришина / "Вечірній Київ"

У результаті суд продовжив підозрюваному запобіжний захід ще до 15 лютого.

Запобіжний захід Катерині Дагаєвій

Після продовження запобіжного заходу Гусейнову, з перервою у 30 хвилин, розглядали вже справу Дагаєвої. На засіданні була мати підозрюваної Тетяна та молодша сестра.

Катерина Дагаєва в залі суду 5 січня. Фото: Даша Гришина / "Вечірній Київ"

Захисники 20-річної підозрюваної просили перенести засідання, оскільки не змогли розглянути апеляційну скаргу захисника. Утім суддя відмовила.

Адвокати також просили помʼякшення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, мовляв, Дагаєва боїться повітряних атак на Київ. За словами захисника, під час останнього ворожого обстрілу по столиці, за 400 метрів від камери Катерини "прилетіло". Він також додав, що у Київському слідчому ізоляторі не можуть забезпечити захист осіб, які перебувають там.

Про небезпеку казала судді й сама Дагаєва: "Я боюсь повітряних тривог. В камері небезпечно. Коли був останній обстріл, наш жіночий корпус аж піднявся".

Тоді поранень в СІЗО ніхто не зазнав. Захисник зауважив, що для підозрюваної перебувати в камері під час повітряних тривог — страждання: "Катерина вкрай болісно реагує на це. В неї погіршився сон та самопочуття. Під час повітряних тривог вона знаходиться в стані паніки. Таке перебування в таких умовах слід розцінювати, як катування".

На це прокурор відповів: "Ваша честь, двоє людей, які загинули у ДТП, сигнал повітряної тривоги вже ніколи не почують".

На питання, чи Катерина хоче додатково пояснити обставини ДТП, та відповіла заперечно.

У підсумку, як і Гусейнову, суд продовжив підозрюваній запобіжний захід до 15 лютого 2024 року.

"Ніхто у нас не перепрошував"

Під час засідання у залі були представники двох родин — загиблого 40-річного Юрія Бухмана та 20-річної підозрюваної у смертельному ДТП Катерини Дагаєвої.

На запитання журналістів, чи перепрошувала родина Дагаєвої у Бухманів, дружина загиблого Марія каже, що ні.

"Ми з чоловіком прожили в шлюбі сім років. У нас є неповнолітня, пʼятирічна, дитина. У той трагічний вечір він з другом їхав на Київщину у село Козин. Там тривало будівництво нашого будинку. Такий маршрут був у них чи не кожного дня. Однак 14 листопада минулого року став останнім днем у їхньому житті… І у Дагаєвої, і у Гусейнова не було водійських прав. Вони не мали права бути за кермом, однак були, і влаштували смертельне ДТП у стані алкогольного спʼяніння. За подібне дають 10-12 років. Ми вимагаємо від суду справедливого вироку для кожного", — сказала удова Юрія Бухмана.

За словами Марії, без батька залишилось ще троє неповнолітніх дітей у їхнього друга.

"Для мене не вкладається в голові, як взагалі можна сідати за кермо… Якби та аварія трапилась по-іншому, наприклад, якби вона повернула в інший бік, я знаю точно, що мій чоловік обовʼязково допоміг би й Катерині, і Еміну. Він така людина, що інакше вчинити не міг. Він би не втік, як підозрювані", — додала удова.

Нагадаємо, 14 листопада 2023 року близько 20:00 години у Голосіївському районі Києва сталася аварія за участю двох автівок. На вулиці Старокиївській відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей Audi і Toyota. Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля Toyota загинули. Водійка Audi з місця аварії зникла.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В Києві п’яна 20-річна дівчина влаштувала страшну ДТП і втекла! Загинули люди!".

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