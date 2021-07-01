Смертельна "мажорна" ДТП в центрі Києва: обвинувальний акт стосовно 26-річного водія Infinity направлено до суду

На момент аварії чоловік був п'яним - драгер показав 1,74 проміле.

У Києві слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який скоїв смертельну ДТП на Infinity.

Водій іномарки був п'яний і не впорався з керуванням. Вміст алкоголю у крові чоловіка майже удев'ятеро перевищував допустиму норму. У результаті аварії у центрі столиці загинула одна з пасажирок авто, дівчині було лише 18 років. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Подія сталась на бульварі Лесі Українки у травні поточного року. Водій іномарки грубо порушував правила дорожнього руху та не виконав вимогу поліцейських зупинитись. У результаті не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, здійснив наїзд на дерево та світлофор. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 18-річна пасажирка, а 25-річного водія та іншу 17-річну пасажирку госпіталізували у лікарню. На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,74 проміле", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до Печерського районного суду столиці, який визначить покарання зловмиснику.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, у Києві легковик Ford різко в'їхав у бік фури з будматеріалами, з'явилося відео моменту зіткнення.

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