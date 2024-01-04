Смертельна ДТП з дівчиною на Житомирщині: суд змінив нардепу запобіжний захід

Печерський суд Києва змінив запобіжний захід народному депутату Андрію Ніколаєнку, який влаштував смертельну ДТП поблизу Житомира, у якій загинула 18-річна дівчина.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Відповідно до ухвали слідчого судді, 29 грудня Ніколаєнку змінили запобіжний захід - із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Серед покладених обов'язків:

не змінювати місце проживання й місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право покинути країну.

Запобіжний захід обрано до 6 лютого 2024 року. Прокури, зі свого боку, планують подавати на апеляцію.

Нагадаємо, 3 листопада на трасі Київ - Чоп депутат від партії “Батьківщина” насмерть збив 18-річну дівчину. Винуватцем ДТП виявився Андрій Ніколаєнко - сам він каже, що співпрацює з ДБР та що за кермом був тверезий. Згодом же у Мережі з’явилися кадри з місця смертельної аварії.

9 листопада Печерський районний суд Києва обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня.

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