Смертельна ДТП в Києві: нетверезу водійку затримали

В ніч на 28 грудня під час комендантської години в Солом’янському районі Києва сталася смертельна аварія за участі електрокара Tesla.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Водійка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини та наїхала на бетонний паркан. Автомобіль перекинувся на дах.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка 1983 року народження, загинули на місці. Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння — прилад "Драгер" показав 1,84 проміле", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали 41-річну жінку, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років. Наразі триває розслідування, а слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння.

Нагадаємо, на Прикарпатті сталася масштабна ДТП.

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