Смертельна ДТП у Києві: водію автобуса повідомлено про підозру (фото)

Внаслідок ДТП один із чоловіків, який стояв біля Mitsubishi L200, загинув на місці, його водій дістав тяжкі тілесні ушкодження, ще двоє людей з травмами середньої тяжкості потрапили до лікарні, сам водій автобуса також дістав політравми.

Водію автобуса, який спричинив смертельну ДТП у Києві на Теремках, повідомлено про підозру. Внаслідок аварії одна людина загинула, четверо потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись з перевищенням швидкості по вул. Академіка Заболотного, здійснив зіткнення з автомобілем марки Mitsubishi L200, який після зіткнення вдарив автомобіль Niva. Обидва автомобілі зупинилися на проїжджій частині для ремонту однієї з машин, що зламалася під час руху. Після зіткнення автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.

Внаслідок ДТП один із чоловіків, який стояв біля автомобіля Mitsubishi L200, загинув на місці, його водій дістав тяжкі тілесні ушкодження, ще двоє людей з травмами середньої тяжкості були госпіталізовані до лікарні. Сам кермувальник автобуса також дістав політравми.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водію автобуса Mercedes-Benz за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОТОРОШНА ДТП У КИЄВІ: автобус протаранив декілька авто і вилетів на людей! Є жертви!

Летів і таранив все і всіх! Подробиці карколомної аварії в Києві!

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