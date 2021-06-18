Смертельна ДТП у Києві: позашляховик переїхав жінку, коли та перебігала дорогу у вісім смуг

Жінка потрапила під автомобіль Mitsubishi та миттєво загинула.

У Києві сталася смертельна ДТП.

На бульварі Дружби народів жінка перебігала дорогу у вісім смуг та загинула під колесами позашляховика.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.

"Смертельна ДТП сталася нещодавно на бульварі Дружби Народів. Тут, на проміжку дороги між станцією метро "Дружби народів" і "Новусом", літня жінка намагалася перебігти дорогу і потрапила під автомобіль Mitsubishi (номерні знаки: AA7767KH). На жаль, аварія виявилась смертельною - жінка загинула миттєво", - йдеться у дописі під відео.

Бабулька намагалася перебігти бульвар Дружби Народів Смертельна ДТП сталася нещодавно на бульварі Дружби Народів. Тут, на проміжку дороги між станцією метро Дружби Народів і Новусом, літня жіночка намагалася перебігти дорогу і потрапила під автомобіль #Mitsubishi (#AA7767KH). На жаль, аварія виявилась смертельною - жінка загинула миттєво. Відео: Варта Голосієва Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 17 червня 2021 р.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео моменту смертельної ДТП з велосипедистом і вантажівкою у Києві.

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