Смертельна ДТП під Києвом: водій ЗАЗ не впорався з керуванням і влетів у паркан (фото)

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліцейські Київщини розслідують ДТП, у якій загинув водій.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Аварія трапилась на автодорозі Київ-Одеса, неподалік населеного пункту Чабани.

"Попередньо відомо, що 59-річний водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням та здійснив наїзд на паркан. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління Київщини за фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліцейські Київщини розслідують ДТП, у якій загинув водій / Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві п’яний водій влаштував потрійну ДТП. Вміст алкоголю у крові 23-річного горе-водія майже у дев'ять разів перевищував норму.

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