Смертельна ДТП під Києвом: водій вантажівки не надав перевагу в русі легковику, здійснив зіткнення та втік (фото)

Смертельна ДТП під Києвом: водій вантажівки не надав перевагу в русі легковику, здійснив зіткнення та втік (фото)

Внаслідок зіткнення 43-річний пасажир легковика загинув на місці події, а 23-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні.

Під Києвом водій вантажівки не надав перевагу в русі легковику BAЗ-2111 та здійснив зіткнення.

ДТП сталася 6 лютого близько 21:30 на 45-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Копилів.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Daf- ХF під час здійснення маневру розвороту в напрямку міста Житомир не надав перевагу в русі легковому автомобілю BAЗ-2111, який рухався у зустрічному напрямку та здійснив зіткнення. Водій вантажівки зник з місця події у невідомому напрямку.

Внаслідок зіткнення 43-річний пасажир легковика загинув на місці події, а 23-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні.

Правоохоронці за лічені хвилини встановили водія-втікача. Ним виявився 28-річний житель Волинської області.

Поліцейські затримали зловмисника.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Києвом водій Volkswagen пошкодив близько шести автомобілів та втік.

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