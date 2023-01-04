Смертельна ДТП на Київщині: легковик на зустрічній смузі протаранив спиртовоз (фото)

У Київській області 4 січня сталося смертельне зіткнення на дорозі. Поблизу міста Узин Volkswagen на зустрічній смузі зіткнувся із спиртовозом DAF.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Внаслідок аварії водій легковика отримав травми та помер дорогою до лікарні.

"Поліція Київщини розслідує смертельну ДТП неподалік міста Узин. 4 січня, о 7:30, на автошляху "Біла Церква-Узин", водій автомобіля Volkswagen зіткнувся із зустрічним спиртовозом DAF. Внаслідок аварії 40-річний водій легковика отримав травми та помер у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вкотре закликали мешканців дотримуватись правил дорожнього руху.

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