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Смертельна ДТП у Києві за участю військового: стало відомо, хто був за кермом

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Смертельна ДТП у Києві за участю військового: стало відомо, хто був за кермом

Смертельна аварія на блокпосту під Києвом / Фото: Національна поліція України

У результаті аварії загинув 45-річний військовослужбовець.

Водієм автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості на в'їзді в Київ у ніч проти неділю, 22 жовтня, виявився адвокат.

Про це повідомляє видання РБК-Україна посилаючись на власні джерела.

Зазначимо, що ДТП сталася на блокпості на в'їзді до Київа.

"Уночі 22 жовтня в Дніпровському районі міста Києва 45-річний приватний адвокат, керуючи автомобілем Honda, на блок-посту скоїв наїзд на 47-річного військовослужбовця ДФТГ. У результаті пригоди військовослужбовець загинув", - розповіло виданню джерело.

Нагадаємо, у поліції додали, що за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Дата публікації
Перегляди
259
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