Смертельна ДТП на блокпосту у Києві, де загинув військовий: винуватцю повідомили про підозру

Водій скоїв наїзд на військового на блокпосту, від отриманих травм потерпілий помер.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру водієві, який 22 жовтня близько 00:03 на в'їзді до Києва збив військовослужбовця на блокпосту. Чоловік 47 років загинув на місці аварії.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Винуватцю аварії повідомили про підозру за фактом вчинення ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

"Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля "Honda Civic" рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги об’їзної дороги у м. Києві в напрямку Броварського проспекту. Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме наявність на цій же смузі руху транспортних засобів, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. В результаті він здійснив наїзд на військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту, очікуючи перевірки вищезазначених транспортних засобів іншим інспектором блокпосту", – йдеться у повідомленні.

Водієм автомобіля виявився 45-річний адвокат, його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Прилад "Драгер" показав, що на момент вчинення ДТП, він перебував у тверезому стані.

Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, поліція Києва просить арештувати водія, який насмерть збив військового на блокпосту.

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