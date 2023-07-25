Смертельна ДТП на блокпосту: київські слідчі повідомили про підозру водію

Слідчі підготували клопотання до суду щодо тримання підозрюваного під вартою та призначили ряд необхідних експертиз.

Нагадаємо, що сьогодні опівночі 23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» на проспекті Берестейському на великій швидкості скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України, після протаранив ще дві автівки, в одній з яких перебував військовий.

Внаслідок автопригоди загинув 49-річний солдат, а його товариш потрапив до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перевірили на стан алкогольного сп’яніння приладом «Драгер».

Слідчі столичної поліції за погодженням із Київською міською прокуратурою повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські підготували клопотання до суду щодо обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі проводять досудове розслідування та призначили відповідні експертизи, аби встановити усі обставини трагічної автопригоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві водій легковика на великій швидкості врізався на блокпост та збив двох солдат Нацгвардії, які несли службу, і протаранив дві автівки. Один із військовослужбовців загинув на місці події, іншого госпіталізували у лікарню.

Крім того, ми раніше інформували, що 26 травня у Києві сталась смертельна ДТП. Суддя Олексій Тандир на блокпосту збив військовослужбовця Нацгвардії. Військовий помер на місці аварії.

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