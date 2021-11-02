Смертельна ДТП під Києвом: водій на Renault влетів у маршрутку і загинув

Смертельна ДТП під Києвом: водій на Renault влетів у маршрутку і загинув

У результаті отриманих травм кермувальник легкового автомобіля помер у кареті швидкої допомоги.

Під Києвом сталася смертельна аварія: водій на Renault влетів у маршрутку і загинув.

ДТП сталася у Вишневому.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"До поліції на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в місті Вишневому на перехресті вулиць Київської та Жилянської трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та маршрутного таксі", - йдеться у повідомленні поліції.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що 57-річний водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі маршрутному таксі та допустив зіткнення з ним.

У результаті отриманих травм кермувальник легкового автомобіля помер у кареті швидкої допомоги.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Києвом 30 жовтня авто виїхало на зустрічну смугу і збило мотоцикліста. 18-річного водія мотоцикла Suzuki госпіталізували у критичному стані, хлопець помер у лікарні.

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