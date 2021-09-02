Смерть настала миттєво: у Києві чоловіка збив потяг (фото, відео)

Рух поїздів, які прибувають на залізничний вокзал у столицю, наразі паралізовано.

У Києві чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці збив потяг. Смерть настала миттєво.

Смертельна ДТП сталася вранці 2 вересня на проспекті Науки.

Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.

"Машиніст побачив чоловіка на залізничному полотні. Щоб уникнути наїзду був поданий звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Рух поїздів, які прибувають на залізничний вокзал у столицю, наразі паралізовано.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутки зачинив двері і протягнув асфальтом жінку, яка не встигла вийти.

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