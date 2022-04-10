"Слуги сатани": в Ірпені російські окупанти спалили "Біблії" та знищили будівлю християнської місії

Пастор зазначив, що росіяни воюють навіть зі словом божим.

В Ірпені Київської області російські окупанти спалили "Біблії" та знищили будівлю християнської місії "Євразія".

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Про це повідомив заступник командира роти батальона ОУН, пастор протестантської церкви Олег Магдич.

"Святе Письмо, спалене орками в Ірпені. Палили цілеспрямовано. Горіть в пеклі, слуги сатани", - написав Магдич.

Фото: Олег Магдич

У коментарі проєкту "По той бік новин" Олег Магдич розповів, що росіяни спалили християнські книги на вулиці Виговського, 1, біля християнської місії Євразія. Приміщення місії росіяни також вщент зруйнували.

"Протестантизм як явище — не є російською православною церквою. І все, що не є російською православною церквою — для них вороги. Будь-які інші релігійні конфесії", - пояснив пастор.

Фото: Олег Магдич

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