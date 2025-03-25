Сльозогінний газ та лайка: у Києві поліція затримала чоловіка у розшуку

На місці події перебували інші громадяни, які намагалися завадити затриманню чоловіка.

В Оболонському районі Києва патрулюючи, інспектори помітили підозрілих громадян та зупинили їх з метою перевірки. Під час спілкування, один із чоловіків почав нецензурно виражатися, агресивно поводитись та спробував втекти, застосувавши до патрульних засіб сльозогінної дії.

Про це інформує Патрульна поліція Києва у повідомленні у соцмережах.

Інспектори викликали на підмогу колег та затримали порушника.

Перевіривши інформацію про чоловіка згідно з базами даних, ми встановили, що він перебуває розшуку за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

Також на місці події перебували інші громадяни, які намагалися завадити затриманню чоловіка та розпочали штовханину з поліцейськими, перешкоджаючи виконанню їхніх дій.

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Патрульні спробували обмежити доступ цих осіб до затриманого, відтіснивши їх. Внаслідок чого, одна жінка впала на землю. На щастя, вона не постраждала та від шпиталізації відмовилися.

"Затриманого ми доставили до відділення поліції та передали слідчим. Наразі щодо дій громадянина вирішується питання стосовно внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Обставини події та дії патрульних перевіряються.

Нагадаємо, що раніше у Києві біля вокзалу поліція жорстко затримала батьків на очах малолітньої дитини: відео.

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