Слідство.Інфо: у Печерському ТЦК Києва безпідставно списали понад 20 офіцерів запасу

У Печерському військкоматі Києва протягом 2022-2023 років нібито без підстав списали з військового обліку щонайменше 24 офіцерів запасу.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо".

"У наданому "Слідству.Інфо" джерелами документі йдеться, що у Печерському військкоматі протягом 2022-2023 років безпідставно списали з військового обліку щонайменше 24 офіцери запасу. Тепер вже непридатні до військової служби чоловіки мали звання від молодшого лейтенанта до майора", – йдеться у статті.

Військова служба правопорядку (ВСП) у коментарі журналістам називає безпідставним списання офіцерів запасу через порушення у самій процедурі, а також відсутність в їхніх особових справах свідоцтва про хворобу.

У прокуратурі журналістам також повідомили, що подібну перевірку провели не лише в Печерському, а й в Голосіївському військкоматі. Там теж виявили порушення і відкрили кримінальне провадження за тією ж статтею – "Недбале ставлення до військової служби".

Також журналісти поспілкувалися з чотирма офіцерами, прізвища яких фігурують у переліку. Принаймні один із них вже не в Україні, ще двоє – відомі бізнесмени.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію.

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