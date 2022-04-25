"Сліди всіляких нехороших людей": Арестович повідомив, що Київ наразі не варто вважати безпечним

Багато хто вважає, що столиця України безпечна, однак це не так, повідомив радник очільника Офісу президента.

В урядовому кварталі столиці досі знаходять заміновані авто, розтяжки, "сліди всяких нехороших людей", розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Так він прокоментував ситуацію у Києві російському активісту й політику Марку Фейгіну.

"Багато хто думає, що Київ - безпечний, а найбезпечніше місце Києва - Печерськ, так от - це не так, м'яко кажучи. І найголовніше - супротивник ще не припинив жодних зусиль у цьому відношенні", - попередив Арестович.

Нагадаємо, до України з офіційним візитом прибули держсекретар США та очільник Пентагону.

Про візит високопосадовців США анонсував 23 квітня президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з іноземними та українськими журналістами.

"До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ", - сказав Зеленський.

Читайте також: