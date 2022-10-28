Слабке освітлення вулиць на чверть збільшило кількість ДТП - Білошицький

Лише від 10 до 23 жовтня загинув 51 пішохід, 38 з них – у темний час доби.

Через економію електроенергії та світломаскування вулиці наших міст майже неосвітлені. Це суттєво впливає на безпеку дорожнього руху і збільшення ДТП на дорогах. Тому усім учасникам дорожнього руху, особливо пішоходам, слід бути вдвічі обережнішими на дорогах.

Про це розповів керівник Патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами Білошицького, лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, 38 з них – у темний час доби.

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Це на понад 25% більше ніж за два попередні тижні.

Проте, як зауважив головний патрульний країни, є дієві заходи, які може вжити кожен.

"У темний час доби кожен пішохід має неодмінно використовувати світловідбивальні елементи. Не нехтуйте елементарними речами, що можуть врятувати життя. Будьте помітними на дорозі, бережіть себе та своїх рідних", – резюмував Олексій Білошицький.

Нагадаємо, у ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин.

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