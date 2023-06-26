Скільки жителів Києва мобілізовано до ЗСУ: у КМДА назвали цифру

У Києві, як й інших регіонах України, триває загальна мобілізація через війну Росії проти України. Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що станом на сьогодні до Збройних сил України орієнтовно мобілізовано сто тисяч жителів української столиці.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Главкому".

У КМДА зазначили, що станом на червень 2023 року до ЗСУ мобілізовано сто тисяч жителів Києва. Вони беруть участь у бойових діях на сході та півдні України.

"Слід говорити також, що нині 100 тис. киян на фронті: беруть участь у бойових діях на сході, на півдні. Це орієнтовні дані", - сказала Марина Хонда.

Також посадовиця зазначила, що у столиці зареєстрована більше, ніж 391 тисяча внутрішніх переселенців, 270 тисяч з яких - переїхали до Києва на початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, у Києві ТЦК видав наказ з'явитися впродовж 10 днів, що загрожує в разі ігнорування.

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