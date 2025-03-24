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Скільки ворожих безпілотників було зафіксовано у повітряному просторі Києва та передмістя: у КМВА назвали цифру

Скільки ворожих безпілотників було зафіксовано у повітряному просторі Києва та передмістя: у КМВА назвали цифру

ППО збиває ворожі дрони над Києвом / Фото: ТСН.ua

Потерпілих та руйнувань у межах Києва не допущено.

У Києві повітряна тривога тривала протягом 1 години 35 хвилин (з 00:00 до 01:36). У повітряному просторі Києва та передмістя було зафіксовано майже два десятки ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"У ніч проти 24 березня на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. Шість із них знищено засобами ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", — йдеться у повідомленні.

Потерпілих та руйнувань у межах Києва не допущено.

Нагадаємо, у Фастівському районі унаслідок атаки ворожих дронів поранення зазнав 37-річний чоловік.

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