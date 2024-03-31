Скільки в Бучі людей залишаються зниклими безвісти: в Нацполіції приголомшили цифрою

Після деокупації Бучі були знайдені 422 вбитих мирних мешканців, а загально в Бучанському районі виявили 1190 тіл загиблих. Проте ця цифра не остаточна, оскільки досі є люди, які значаться в переліку зниклих безвісти.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За його словами, після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителя, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. Нацполіція продовжує розслідувати воєнні злочини Росії.

Загалом в Україні поліцейськими розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тисячі – вчинені саме на Київщині.

“31 березня 2022 року поліцейські одними з перших зайшли в деокуповану Бучу та побачили її трагедію. Правоохоронці документували жахливі наслідки російського вторгнення - катівні, масові вбивства мирних громадян, руйнування. Кількість убитих і закатованих людей – не остаточна, оскільки чимало жителів зникли безвісти, їх розшук триває. На сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київщини. Залишаються невпізнаними 180 тіл наших громадян”, - розповів Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що кожен населений пункт, який загарбала Росія, окупантам доведеться віддати так само, як це сталося два роки тому на Київщині.

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