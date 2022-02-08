Скільки треба заробляти для комфортного життя у Києві: ціни та думка киян

Скільки треба заробляти для комфортного життя у Києві: ціни та думка киян

Кияни витрачають у середньому 13,1 тисячу гривень на місяць без оренди житла.

Для комфортного життя у Києві треба заробляти від 25 тисяч гривень на місяць. Грошей має вистачити на оренду квартири, харчування, транспорт, одяг та дозвілля.

Про це свідчать дані сервісу Numbeo.

Зазначається, що орієнтовні витрати одного киянина на місяць становлять 13,1 тисячі гривень без оренди житла. Сім’я з чотирьох осіб у середньому витрачає 45,4 тисячі. Усі дані наведено згідно з опитуванням майже 450 киян за останні 12 місяців.

Оренда квартири

Орендувати однокімнатну квартиру у центрі міста коштує приблизно 17 тисяч, за межами центру дешевше - 11 тисяч. Квартира з трьома спальнями в центрі Києва коштує 32 тисячі на місяць і 17 тисяч за межами центру.

Комунальні послуги

Щомісячно також доводиться витрачати гроші на оплату комунальних послуг. Вони обходяться киянам у середньому в 3 тисячі гривень, за умови площі квартири 85 квадратних метрів. Також необхідно сплатити за інтернет - приблизно 167 гривень.

Кафе та ресторани

Харчування у недорогому ресторані столиці коштує близько 200 гривень. У ресторані середнього класу вечеря із трьох страв на дві персони коштує 800 гривень.

Меню у McDonalds або комплексний обід обходиться в 130 гривень.

0,5 літра розливного пива коштує 30 гривень, чашка капучино - 38 гривень, банка кока-коли - 16 гривень, пляшка води - 12 гривень.

Ціни на продукти

Молоко (1 л) - 29,80 грн

(1 л) - 29,80 грн Білий хліб (500 гр) - 20,94 грн

(500 гр) - 20,94 грн Рис (1 кг) - 35,47 грн

(1 кг) - 35,47 грн Яйця (12 шт) - 42,20 грн

(12 шт) - 42,20 грн Сир (1 кг) - 219,60 грн

(1 кг) - 219,60 грн Куряче філе (1 кг) - 120,12 грн

(1 кг) - 120,12 грн Яловичина (1 кг) - 188,64 грн

(1 кг) - 188,64 грн Яблука (1 кг) - 21,96 грн

(1 кг) - 21,96 грн Картопля (1 кг) - 13,77 грн

(1 кг) - 13,77 грн Цибуля (1 кг) - 10,71 грн

(1 кг) - 10,71 грн Пляшка вина - 150 грн

- 150 грн Пляшка пива (0,5 л) - 22,88 грн

(0,5 л) - 22,88 грн Сигарети - 62 грн

Транспорт

Тариф на проїзд у метрополітені Києва становить 8 гривень на одну поїздку. Ціни на таксі стартують від 50 гривень, вартість одного кілометра - 7 гривень. Літр бензину коштує приблизно 32 гривні.

Спорт і дозвілля

Для комфортного життя іноді треба відпочивати. Наприклад, сходити у кіно в Києві коштує приблизно 123 гривні. Місячний абонемент у фітнес-клуб коштує 759 гривень. Одна година оренди тенісного корту у вихідні дні - 384 гривні.

Одяг і взуття

Одна пара джинсів Levis 501 або подібних у Києві коштує близько 2 тисяч гривень, але можна знайти і дешевше. Ціни стартують від 800 гривень. Літня сукня в мережевому магазині коштує у середньому 1,2 тисячі гривень. Пара кросівок Nike середнього класу - 2,6 тисячі гривень, пара чоловічого шкіряного ділового взуття - 2,9 тисяч гривень.

Заробітна плата

Згідно з даними сервісу, середня місячна "чиста" зарплатня у Києві становить 21,3 тисячі гривень. На сайті з пошуку роботи в Україні Work.ua цифра трохи менша - 18 тисяч гривень.

Work.ua

Варто зазначити, що у перелік не включені витрати на медичне обслуговування, догляд за дітьми, подорожі та інші поточні витрати. Але 25 тисяч гривень на людину на місяць має вистачати для комфортного життя у Києві. Якщо не потрібно платити за оренду житла, гроші можна відкладати або витрачати більше.

Думка киян

У Мережі кияни поділилися, чи згодні вони з тим, що 25 тисяч гривень на людину, або 50 тисяч на сім'ю із двох осіб, достатньо для життя в столиці.

"У кожного різні "апетити", але 50 тисяч непогано на двох",

"Можна і на 20 добре жити) Якщо квартира є і нікуди не їздити відпочивати)",

"Якщо є своя квартира, то на двох спокійно можна і на 30 тисяч жити, причому раз на рік їздити на відпочинок, а якщо мета життя - щороку новий айфон, то тоді і 50 мало буде",

"Це якщо не враховувати відвідування різних закладів та покупки щомісяця техніки/одягу/взуття. А якщо є ще 1-2 дитини, то цього може вистачати в притирання. Сам сім'єю живу на 30 та ледве вистачає",

"Що це за життя... без подорожей. На 20 це тільки їсти нормально (готувати тільки вдома) і за квартиру платити комуналку",

"25 тисяч достатньо при власному житлі і автомобілі. Це якщо кожного місяця не їздити відпочивати", - вважають кияни.

Нагадаємо, що у Києві можна придбати однокімнатну квартиру вартістю до 20 тисяч доларів. Таких пропозицій небагато, але вони є. Однак деякі з них розташовані в недобудовах або мають неймовірно маленьку площу - 16 квадратних метрів.

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