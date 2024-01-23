Скільки ракет летіло на Київ і як упоралась ППО: інформація від КМДА

Російські війська запустили в напрямку Києва близько 20 ракет під час атаки 23 січня. Всі ворожі цілі були уражені засобами ППО.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

"За попередніми даними, близько 20 ракет летіло на Київ. Всі вони вражені засобами протиповітряної оборони. Уламки падали практично по всій території міста – Святошинський район, Солом'янський, Печерський, Дарницький", – розповів Поворозник.

Він також поінформував, що триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок Києва через нездетоновану бойову частину ракети. Одна частина ракети – на подвір'ї будинку, інша – в одній із квартир.

Читайте провідні новини дня:

Ракетний удар по Києву

Війська РФ масовано атакували Україну ракетами під ранок 23 січня. Під ворожу атаку потрапив і Київ: там лунали вибухи, працювала ППО. У кількох районах столиці спалахнули пожежі. Відомо про одну загиблу і одну поранену людину. Пошкоджені багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 23 січня! Ракети завдали руйнувань! Вже відомо про перші жертви

Читайте також: