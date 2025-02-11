Скільки налічує населення Києва і яка частка переселенців: Кличко відповів

За словами Кличка, ключовою проблемою для усіх жителів Києва залишається питання з житлом.

Населення Києва наразі складає майже 4 млн людей, 600 тис. осіб з низ – переселенці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

"Якщо ще 20 років тому населення Києва було вдвічі менше і складало трохи більше двох мільйонів, то зараз – майже чотири мільйони", – каже міський голова столиці.

Кличко наголосив: до столиці їдуть, бо Київ – найбільш захищений ППО, а також тут, за його словами, найкращі освіта та медицина. Внутрішньо переміщених осіб у Києві налічуєтья понад 600 тисяч.

Однак ключовою проблемою залишається житло для усіх жителів столиці, додав він.

Раніше в ООН порахували, наскільки скоротилося населення України від початку повномасштабної війни.

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