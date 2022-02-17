Оренда квартири в Києві у 2022 році: як змінилися ціни та де дешевше

Оренда квартири в Києві у 2022 році: як змінилися ціни та де дешевше

Однокімнатні квартири коштують від 8,4 до 18,3 тисяч гривень.

Останні півроку вартість оренди житла у Києві залишається стабільною. Найдорожчий район столиці, як і завжди - Печерський. Дешевше всього орендувати квартиру у Деснянському районі.

ТСН.ua дізнався, скільки коштує оренда 1-3 кімнатної квартири у всіх районах Києва.

Зазначимо, що ціни на оренду житла вказані середні станом на січень 2022 року.

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Лівий берег. Деснянський район

Орендувати житло дешевше на лівому березі Києва. Згідно з даними порталу Address.ua, у Деснянському районі однокімнатна квартира у середньому коштує 8,4 тисячі гривень на місяць, двокімнатна - 9,3 тисячі, трикімнатна - 11,6 тисяч. Ще більше зекономити можна тільки у передмісті.

Дніпровський район

Трохи дорожче у Дніпровському районі. Однокімнатна квартира - 11,4 тисяч, двокімнатна - 11,6 тисяч, трикімнатна - 18,6 тисяч.

Дарницький район

У Дарницькому районі столиці однокімнатна квартира коштує 12,6 тисяч, двокімнатна - 15,3 тисячі, трикімнатна - 18,3 тисячі. Тут варто зазначити, що середня ціна на трикімнатні квартири трохи нижча, ніж у Дніпровському районі.

Правий берег. Святошинський район

Розпочнемо з найдешевшого району - Святошинського. Однокімнатна квартира тут коштує 9,3 тисячі на місяць. Двокімнатна - 12,4 тисяч, трикімнатна - 12,8 тисяч.

Солом'янський район

Якщо брати до уваги середню вартість оренди однокімнатних квартир, трохи дорожчий район - Солом'янський. Тут однокімнатна коштуватиме 11,2 тисячі, двокімнатна - 13,3 тисячі, трикімнатна - 17,1 тисяча.

Оболонський район

Наступний район - Оболонський. Оренда однокімнатної квартири коштує близько 11,5 тисяч. Двокімнатна - 14,3 тисяч. Трикімнатна квартира значно дорожче - 28,2 тисячі.

Шевченківський район

Оренда однокімнатної квартири у Шевченківському районі коштує трохи дорожче - 12 тисяч. Ціни на двокімнатну значно вищі - близько 16 тисяч. Трикімнатна - у середньому 39,2 тисячі. Варто зазначити, що ціна на оренду трикімнатної квартири у цьому районі одна із найвищих у Києві.

Подільській район

У Подільському районі столиці оренда однокімнатної квартири коштує близько 12,8 тисяч. Цікаво, що двокімнатна квартира тут коштує значно дешевше - 10,9 тисяч. Трикімнатна - 25,2 тисячі - дешевше, ніж у Шевченківському та Оболонському районі.

Голосіївський район

Оренда однокімнатної квартири у Голосіївському районі у середньому коштує 13,2 тисячі, що дешевше, ніж у Подільському районі. Однак на більше житло ціни значно вищі. Двокімнатна квартира - 18,2 тисячі, Трикімнатна - близько 33 тисяч.

Печерський район

У Печерському районі оренда найдорожча. Однокімнатна квартира коштує приблизно 18,3 тисячі на місяць, двокімнатна - 27,7 тисяч, трикімнатна - 42,4 тисячі.

Що і де дешевше

Можемо зробити висновок, що орендувати однокімнатну квартиру у Києві коштує від 8,4 до 18,3 тисяч гривень в залежності від району. Двокімнатну - від 9,3 до 27,7 тисяч. Трикімнатна у столиці коштує від 11,6 до 42,4 тисяч на місяць.

Найдешевше житло - на лівому березі, а саме у Деснянському районі. Від 8,4 до 11,6 тисяч гривень. Однак у Дарницькому районі столиці оренда значно дорожча - від 12,6 до 18,3 тисяч. Найдорожче орендувати квартиру у Печерському районі - від 18,3 до 42,4 тисяч.

Нагадаємо, що маючи бюджет до 60 тисяч доларів, у Києві можна купити квартиру в житловому стані. Грошей вистачить навіть на трикімнатну.

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