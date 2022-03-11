Скільки коштуватимуть квартири в Києві після війни

Скільки коштуватимуть квартири в Києві після війни

Якщо війна закінчиться протягом найближчих 10 днів, то ситуація на ринку нерухомості суттєво не зміниться, а попит на житло збільшиться, вважає аналітик.

Ситуація з купівлею житла залежатиме від тривалості воєнних дій та наявності цивільної інфраструктури. Проте аналітики прогнозують, що нерухомість у Києві здешевшає після війни.

Про це розповів аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький, повідомляє "Новини.LIVE".

"Ситуація з ринком нерухомості зараз така, як із курсом гривні. На мій погляд, нерухомість однозначно подешевшає. Адже якщо раніше Київ, як столиця України, був привабливим для закордонних покупців, то тепер навряд чи хтось захоче купувати житло тут. Великі проблеми будуть з новобудовами, де часто купували квартири іноземці", ­– розповів експерт.

Водночас британське видання PERE, яке спеціалізується на аналітиці у сфері нерухомості, пише, що вторгнення Росії до України матиме безліч наслідків для приватної індустрії нерухомості. Так, очікується, що спричинені війною збої чинитимуть додатковий тиск на вартість будівництва. Окрім того, через війну інфляційний період буде тривалішим. Водночас попит на житло буде значним.

"Якщо все закінчиться протягом найближчих 10 днів, то ситуація на ринку суттєво не зміниться, а попит на житло збільшиться. Але якщо ситуація затягнеться надовго, нехай навіть не в Києві, а в населених пунктах, які його оточують, то обвал цін може бути суттєвий", ­– розповів Костецький.

Він додав, що зараз ринок продажів нерухомості однозначно завмер, а також не працюють фахівці у цій сфері.

Нагадаємо, в Україні запустили проєкт "Росія заплатить" ­– портал зі збирання інформації про зруйновані об’єкти внаслідок повномасштабної війни Росії проти держави.

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