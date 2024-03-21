Скільки коштуватиме ремонт тунелю метро біля "Деміївської": цифра вражає

Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Про це заявив міський голова Віталій Кличко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, передає "Економічна правда".

Точна сума робіт стане відомою за два тижні – після відкриття котловану і проведення експертизи. Для фінансування ремонтних робіт використовуються кошти резервного фонду.

Підрядником робіт виступає група компаній "Автострада" Максима Шкіля. За їхньою оцінкою, наразі виконано близько 40% загального обсягу робіт.

Нагадаємо, у Києві біля метро “Деміївська” почав просідати асфальт. Аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та автівок.

Ще раніше у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" запрацював "човниковий" рух поїздів. Потяги на цій ділянці курсуватимуть з інтервалом 13 і 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

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