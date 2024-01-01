Скільки коштуватиме квартира в Києві 2024 року: як зміниться ринок нерухомості

Ціна за квадратний метр житла у столиці буде традиційно вищою від середньозважених цін на ринку.

Ціна на нерухомість у Києві 2024 року може зрости на 15% у гривні. Негативно на ринок житла може вплинути нестача працівників на будівельних майданчиках.

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, повідомляє "Pro Гроші".

Зростання цін на нерухомість у Києві

Нестача робочої сили на будмайданчиках може негативно вплинути на київський ринок нерухомості. Це відбудеться в разі, якщо тамтешні забудовники нарощуватимуть обсяги будівельних робіт, а також якщо не буде якихось непередбачуваниз обставин. Водночас ціна за квадратний метр житла у Києві буде традиційно вищою від середньозважених цін на ринку.

"Люди продумують варіанти купівлі нерухомості, тим більше, що програма "єОселя" набирає обертів. Також у листопаді 2023 року стартувала видача сертифікатів за зруйноване житло, тому потенційно Київ та Київський регіон може акумулювати на себе левову частку цього попиту, це сприятиме зростанню обсягів продажу та, відповідно, стимулюватиме зростання цін", – прогнозує Берещак.

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На думку оглядачки, умовою для зростання вартості будівництва є нарощування динаміки з боку девелоперів. Ціни на житло при цьому будуть вищими за середньозважені по ринку.

"Якщо говорити з обережністю про середньозважені показники, можна припустити, що протягом першого півріччя 2024 року очікується навіть до 15% зростання в гривні. При цьому такі ліквідні формати з високим рівнем будівельної активності можуть додатково приносити від 5-7%, враховуючи їхні якісні характеристики та особливості на ринковому майданчику", – прогнозує фахівчиня.

До слова, раніше президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта розповів, як зміняться ціни на оренду житла в Україні 2024 року.

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