Скільки безхатько заробляє на Хрещатику: “соціальний експеримент” від блогера (відео)

Хлопець вирішив перевірити, скільки безхатькові залишать грошей за пів години у самому центрі столиці.

У Києві, особливо, в центрі міста, є дуже багато безхатьків, вони часто сидять посеред вулиць або у метро та збирають гроші у перехожих. Про те, скільки грошей може заробити безхатько на Хрещатику, дізнався блогер @ron4chik.

Відповідне відео він опублікував на платформі ТікТок.

Якби наші безхатьки опинились на вулицях Америки, вони б давно могли стати людьми з товстим гаманцем, бо відомо, що саме там їм залишають досить гарні суми грошей.

А ось в Україні з цим все набагато складніше, можливо через те, що жителям нашої країни дорога кожна копійка і на таку “благодійність” просто немає коштів. Але врешті-решт знаходяться ті люди, які допомагають грошима.

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Український блогер вирішив перевірити, скільки безхатькові залишать грошей за пів години у самому центрі столиці. Він обрав неохайний образ та вийшов на вулицю, сів у центрі Хрещатика зі стаканчиком, куди перехожі мають кидати гроші та просто спостерігав.

Перший хлопець кинув 20 гривень, а другий їх забрав. Далі хлопцеві сипали монети. Та знайшовся чоловік, який дав блогеру аж 100 гривень, чому хлопець дуже сильно здивувався.

Після свого соціального експерименту, він нарахував 150 гривень і склав нескладний підрахунок ймовірного доходу за добу:

30 хвилин — 150 гривень

1 година — 300 гривень

1 день — 3 тисячі гривень.

Виходить, що бути безхатьком в Києві не так вже й погано, звісно, коли інші не забирають гроші.

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