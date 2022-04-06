"Скільки б разів не хотіли і не робили атак": Зеленський заявив, що російські війська не пустили до Києва

"Скільки б разів не хотіли і не робили атак": Зеленський заявив, що російські війська не пустили до Києва

Він також пояснив, чому окупанти пішли від столиці і чия в цьому заслуга.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю турецькому каналу Habertürk, в якому розповів про те, що російських військових вдалося не пропустити до Києва.

Відповідне відео інтерв’ю опублікував Офіс президента.

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"В Київ, у сам Київ, ви знаєте, що ми їх не пустили, скільки б разів вони не хотіли і не робили атак. Багато було атак, контратак, бомбардувань. Але, тим не менш, сьогодні Київ, Київська область майже, можна сказати, звільнена", – розповів Зеленський.

"Чому кажу "майже"? Тому що ще працюють наша Служба безпеки, наші військові, тому що ті чи інші невеличкі ДРГ ще залишилися. Але йде очищення нашої області", – додав він.

Президент також пояснив, чому російські війська відійшли від столиці та які в них плани надалі.

"Вони відійшли, тому що в нас потужна армія або вони відійшли, тому що це зміна тактики – ми вважаємо, що це і перше, і друге разом. Перше – вони не витримали і не змогли тиснути на нас більше. Вони не витримали нашої відсічі і пішли, були поступки назад. А друге – це, дійсно, вони розраховують битися за Донбас нашої держави, за тимчасово окупований схід України і будуть бої на півдні", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці ще не повертатися до своїх домівок, адже залишається загроза обстрілів.

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