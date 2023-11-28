"Скіфське золото" вже в Україні – у Києві вперше показали цінні артефакти (фото)

В Києві показали "скіфське золото" після його повернення до України.

У Києві показали скіфське золото, яке повернули до України з Нідерландів. Його зберігатимуть у столиці до деокупації Криму.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

Так, до України вдалося повернути колекцію "Скіфського золота" вартістю $1,5 млн. Боротьба за долю цих артефактів тривала майже 10 років за участі Міністерства юстиції та Міністерства культури України.

Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які 2013 року були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях.

Серед цінностей – золотий скіфський парадний шолом IV століття до н.е. та інші скарби епохи колонізації Криму стародавніми греками, посмертні золоті маски, бронзові мечі, золоті шоломи та дорогоцінне каміння.

"Скіфське золото" в Києві

"Скіфське золото" в Києві

"Скіфське золото" в Києві

"Скіфське золото" в Києві

Згідно з підписаними угодами, всю старовинну колекцію мали повернути до України влітку 2014 року. Проте після окупації півострова артефакти залишилися за кордоном, а посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, самоусунулися від виконання своїх обов’язків.

У зв’язку з цим того ж року було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном.

В рамках кримінального провадження було зібрано матеріали, які дозволили Верховному Суду Нідерландів ухвалити остаточне рішення у цьому питанні на користь України.

Крім того, суд відхилив так звану "касаційну скаргу" окупаційних "адміністрацій музеїв" у тимчасово захопленому Криму щодо передавання їм українських артефактів.

Наразі колекцію повернули без стягнення витрат за зберігання музейних експонатів.

Тривають заходи із повернення до України інших елементів "Скіфського золота", вилучених у співпраці з правоохоронними органами іноземних держав.

В червні 2013 року 565 музейних предметів так званого "скіфського золота" були передані до музею Алларда Пірсона – археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) з фондових колекцій Кримських республіканських музейних установ.

Нагадаємо, до України повернули артефакти з колекцій Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" і Національний заповідник "Херсонес Таврійський".

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