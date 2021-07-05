Сказала йде, щоб вчинити самогубство: у Києві в парку загадково зникла 18-річна дівчина

Сказала йде, щоб вчинити самогубство: у Києві в парку загадково зникла 18-річна дівчина

Дівчину шукають від неділі.

У Києві в парку Партизанської слави в неділю, 4 липня, загадково зникла 18-річна Руслана Грига.

Про це повідомила Пошуково-рятувальна волонтерська організація.

Дівчина орієнтовно о 20:00 вийшла з дому в Києві та пішла в напрямку парку. Вона була одягнена сіро-блакитну кофтину, довгу чорну спідницю, мала при собі яскравий жовтий рюкзак. Зріст дівчини - 155-158 см, у неї коротко стрижене темно-русяве волосся.

Знайома дівчини Любов Галан у Facebook повідомила, що Руслана сказала, що "йде в ліс, щоб вчинити самогубство". Наразі її розшукують правоохоронці, друзі та волонтери. Пошуки дівчини тривають від неділі.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли 4-річну дівчинку, яку всю ніч шукали понад 200 людей.

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