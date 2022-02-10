Сказала, що хоче розлучитися: у Києві чоловік через ревнощі тяжко поранив дружину ножем (фото)

Сказала, що хоче розлучитися: у Києві чоловік через ревнощі тяжко поранив дружину ножем (фото)

За скоєне фігуранту загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

У Києві оперативники затримали мешканця Святошинського району, який через ревнощі завдав тяжких поранень дружині.

Після скоєного чоловік утік та мав намір переховуватися у знайомого.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що з квартири на вулиці Клавдіївській госпіталізовано 40-річну місцеву мешканку з ножовими пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Сергій Свінціцький, прибувши на місце правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що до злочину причетний чоловік потерпілої.

"Ми з’ясували, що напередодні між подружжям відбулася сварка через ревнощі. Після того, як жінка повідомила, що має намір розлучитися з чоловіком, той схопив ніж та двічі вдарив ним потерпілу. Згідно з довідкою лікарів, жінка отримала два поранення у груди та спину. З квартири слідчі вилучили ніж, ймовірно зі слідами крові, який направили на експертизу", - каже Свінціцький.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції та патрульні поліцейські менше як за дві години встановили місцеперебування зловмисника.

Раніше не судимого 43-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України біля будинку друга, у якого він мав намір переховуватися.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого злочину та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, на Південній Борщагівці чоловіка зарізали просто посеред вулиці. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися, внаслідок чого отримав ножові поранення.

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