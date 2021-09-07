Сказала чоловіку, але він не встиг врятувати: у Києві загинула жінка, яка викинулася з вікна 19 поверху

Сказала чоловіку, але він не встиг врятувати: у Києві загинула жінка, яка викинулася з вікна 19 поверху

Чоловік загиблої каже, що вона сказала про намір, зачинилася в кімнаті і вкоротила собі віку.

У Подільському районі Києва ввечері понеділка, 6 вересня, жінка вистрибнула з 19 поверху вікна багатоповерхівки. Вона загинула на місці.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" з посиланням на чоловіка загиблої.

За попередньою інформацією, трагедія сталася в одному з багатоповерхових будинків на проспекті Правди. Жінка вистрибнула з вікна, яке розташоване на 19 поверсі.

На жаль, жінка померла миттєво. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Деталі трагедії уточнюються.

"За словами чоловіка загиблої, жінка повідомила йому про цей страшний намір, він побіг за нею, але вона зачинилася у кімнаті і через кілька секунд вистрибнула", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у місті Обухів Київської області чоловік намагався накласти на себе руки, зістрибнувши з балкона на 9 поверсі багатоквартирного будинку.

Нагадаємо, раніше у Києві 15-річна дівчина вистрибнула з вікна. Вона загинула.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання