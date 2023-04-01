Скарга на кота, птахів у небі та чужих дітей у шафі: у Патрульній поліції Києва розповіли про курйозні виклики

До 1 квітня підготували добірку кумедних викликів, що надходили на лінію 102 від початку року.

Сьогодні, 1 квітня, Патрульна поліція Києва поділилася цікавими заявами, з якими зверталися кияни.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

"Ми дякуємо усім громадянам за довіру, але закликаємо не зловживати повідомленнями на лінію 102, адже в цей час комусь може знадобитися реальна допомога. Особливо під час війни", — звернулися у Патрульній поліції до мешканців столиці.

Список найкумедніших заяв:

Заявник скаржиться на кота, якого сусіди по комунальній квартирі не хочуть забирати зі спільного коридору;

Громадянин повідомив, що до його квартири проникли дві маленькі дівчинки та сплять у нього в шафі;

Киянин забажав написати заяву, що його постійно дурять. У чому саме - повідомити відмовився;

Заявник скаржиться, що поліцейські його не зупиняють та не перевіряють. Він повідомив про своє місцеперебування та просить направити екіпаж патрульних;

Заявниця спостерігає за птахами в небі, які, з її слів, у паніці розлітаються в різні сторони. За цією "прикметою" жінка припускає загрозу з неба;

Киянка просить про допомогу поліцію, оскільки не може на стоянці ТРЦ знайти своє авто;

Громадянин скаржиться на яскраву зовнішню рекламу у вигляді розпущеного хвоста павича;

Чоловік просить поліцейського забрати його до в'язниці оскільки він має з собою пістолет. Згодом він додав оператору гарячої лінії, що це запальничка;

Заявник вийшов на сходинкову клітину й за ним зачинилися двері у квартиру. Через це просить дозволу пройти до пункту незламності;

Заявниця запитує в операторів лінії 102, чи чули вони вибух 10 хвилин тому?

Киянин поскаржився на свого сусіда-айтішника. З його слів, коли той у себе в дома, у заявника не працює планшет. Припускає, що сусід якимось чином перешкоджає його роботі.

Раніше повідомлялося, що хлопець поскаржився правоохоронцям, що невідомі вдерлися до його квартири, побили його, вимагали гроші та забрали коробку з наркотиками.

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