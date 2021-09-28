Сканували сигналізацію: поки сімейна пара збирала гриби у лісі під Києвом, їхню автівку обчистили крадії (фото)

Сканували сигналізацію: поки сімейна пара збирала гриби у лісі під Києвом, їхню автівку обчистили крадії (фото)

Про зникнення грошей з автомобіля до поліції повідомила потерпіла.

Поки сімейна пара збирала гриби у лісі під Києвом, їхню автівку обчистили крадії.

Про зникнення грошей з автомобіля до поліції повідомила потерпіла.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Жінка розповіла, що виявила відсутність грошей та особистих речей в автівці, яку вона з чоловіком залишила у лісі в селі Сухолуччя.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили автомобіль, на якому зловмисники пересувалися.

За гарячим слідом працівники сектору кримінальної поліції спільно із працівниками групи реагування патрульної поліції затримали чоловіків у селі Нові Петрівці. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Речові докази, які знайшли в автомобілі зловмисників, поліція вилучила.

Встановлено, що правопорушники за допомогою пристрою сканування сигналу сигналізації та відкриття замків автомобіля відчинили багажне відділення, коли власники авто пішли у ліс за грибами, та викрали гроші і особисті речі.

Крадіями виявилися 38-річний та 41-річний жителі Києва.

Поліція затримала чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці встановили, що зловмисники причетні і до інших злочинів, вчинених на території Вишгородського району.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві група малолітніх пограбувала 13-річного підлітка.

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