Скандал із київськими "мажорами": поліцейські встановили ще чотирьох учасників інциденту (фото, відео)

Йдеться про фото, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України.

Поліцейські Києва встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю неповнолітніх. Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України.

Про це повідомляє поліція Києва.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України – наруга над державними символами.

Один із компанії неповнолітніх став ногами на державний прапор України / Фото: скриншот з відео

Крім того, стосовно усіх неповнолітніх поліцейські скерували до органів опіки та піклування, навчальних закладів, служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків. На батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Неповнолітні мажори перекривали рух в центрі Києва / Фото: скриншот з відео

Також триває досудове розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Що передувало

Таким чином, поліція Києва встановила всіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширене в соцмережах. На опублікованих кадрах невідомі “мажори” в центрі столиці нахабно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів, потім один із компанії неповнолітніх ставав ногами на державний прапор.

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"Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

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