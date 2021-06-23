Скандал з блогером та iPhone: Волошин заявив, що його підставили актори і друг

Олександр Волошин стверджує, що жінка з дитиною на відео – нібито актори, а його друг їх перекупив.
Блогер Олександр Волошин, який потрапив у гучний скандал, забравши в дівчинки подарований ним iPhone, стверджує, що інцидент нібито був постановкою. Він заявив, що жінка з дитиною на відео, відзнятому в центрі Києва – насправді актори, а його підставив друг, пише Obozrevatel.
На резонансне відео блогер відреагував уже наступного дня після скандалу, у вівторок, 22 червня. На своєму Telegram-каналі хлопець написав, що не очікував, що жінка з дитиною почнуть "чинити опір".
За словами Волошина, з ідеєю відео про те, як він дарує смартфон на вулиці фоловеру, йому допоміг друг.
За словами хлопця, "актори" знали, що це постановка, і були попереджені про те, що в кінці iPhone треба віддати.
"Мама і дочка – це актори, можете самі уважно подивіться відео і побачите реакцію дівчинки, не було насправді жодного суму чи образи, сліз", – написав блогер.
Він додав, що акторів на роль маленької шанувальниці та її мами йому знайшов той самий товариш і "твердо наполягав саме на цих кандидатах".
Коли мама та донька не захотіли віддавати телефон і почав розгоратися конфлікт, Волошин пояснив, що став наполягати саме через те, що "подарував" дитині власний iPhone.
"У коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями тощо", – запевняє він.
Волошин вважає, що його друг "перекупив" акторів і спеціально його підставив.
"Мамочка чудово знає, як можна зачепити і затригерити більшість людей. Просто скажи, що дитина засмучена, її зрадив улюблений блогер (хоча вона бачила мене вперше в принципі), і натисни на жалість", – написав він.
Але варто зазначити, що на відео, де Волошин забирав телефон у дівчинки, він говорив лише, що це реквізит. Блогер не згадував про те, що це його власний телефон.
Олександр Волошин додав у Telegram, що збирає і готує відповідні матеріали, аби його фоловери дізналися правду.