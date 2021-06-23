Скандал з блогером та iPhone: Волошин заявив, що його підставили актори і друг

Олександр Волошин стверджує, що жінка з дитиною на відео – нібито актори, а його друг їх перекупив.

Блогер Олександр Волошин, який потрапив у гучний скандал, забравши в дівчинки подарований ним iPhone, стверджує, що інцидент нібито був постановкою. Він заявив, що жінка з дитиною на відео, відзнятому в центрі Києва – насправді актори, а його підставив друг, пише Obozrevatel.

На резонансне відео блогер відреагував уже наступного дня після скандалу, у вівторок, 22 червня. На своєму Telegram-каналі хлопець написав, що не очікував, що жінка з дитиною почнуть "чинити опір".

За словами Волошина, з ідеєю відео про те, як він дарує смартфон на вулиці фоловеру, йому допоміг друг.

За словами хлопця, "актори" знали, що це постановка, і були попереджені про те, що в кінці iPhone треба віддати.

"Мама і дочка – це актори, можете самі уважно подивіться відео і побачите реакцію дівчинки, не було насправді жодного суму чи образи, сліз", – написав блогер.

Він додав, що акторів на роль маленької шанувальниці та її мами йому знайшов той самий товариш і "твердо наполягав саме на цих кандидатах".

Фото із соцмереж

Коли мама та донька не захотіли віддавати телефон і почав розгоратися конфлікт, Волошин пояснив, що став наполягати саме через те, що "подарував" дитині власний iPhone.

"У коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями тощо", – запевняє він.

Волошин вважає, що його друг "перекупив" акторів і спеціально його підставив.

"Мамочка чудово знає, як можна зачепити і затригерити більшість людей. Просто скажи, що дитина засмучена, її зрадив улюблений блогер (хоча вона бачила мене вперше в принципі), і натисни на жалість", – написав він.

Але варто зазначити, що на відео, де Волошин забирав телефон у дівчинки, він говорив лише, що це реквізит. Блогер не згадував про те, що це його власний телефон.

Олександр Волошин додав у Telegram, що збирає і готує відповідні матеріали, аби його фоловери дізналися правду.

У Мережі з'явилося повне відео "акції" з блогером Волошиним та iPhone

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