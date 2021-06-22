Скандал з блогером і iPhone: з'явилося повне відео інциденту

Після інциденту акаунти Волошина були заблоковані, а сам він перестав виходити на зв'язок.

У мережі спливло повне відео "акції", як блогер Олександр Волошин дарував дівчинці новий iPhone 11, а потім його відбирав.

Користувачі припускають, що блогер просто вирішив хайпонути.

Як випливає з відео, днями Волошин влаштував "акцію небаченої щедрості": він пообіцяв подарувати новенький iPhone 11 одному зі своїх шанувальників. Він ходив центром Києва і запитував у людей, чи підписані вони на його TikTok, і першою, хто сказав "так" виявилася маленька дівчинка, яка гуляла з мамою.

Нагадаємо, Волошин вручив дитині смартфон вартістю 20 тисяч гривень, пообнімався з нею, а після того, як камера вимкнулася, попросив віддати гаджет назад. Мама дівчинки все це зафільмувала. Спершу блогер просив віддати телефон, мовляв, це реквізит. Пояснював, що це розіграш. Потім запропонував мамі дівчинки 2 тисячі гривень за повернення ґаджета. Зрештою Волошин просто вирвав iPhone у дівчинки з рук.

Після інциденту акаунти Волошина були заблоковані, а сам він перестав виходити на зв'язок.

У Мережі з'явилося повне відео "акції" з блогером Волошиним та iPhone

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