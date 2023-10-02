Скандал з блогеркою, яка каталася Південним мостом у комендантську годину – у КМВА прокоментували

Днями київська блогерка Вікторія (Анна) Краснова, відома за псевдонімом Девіл, потрапила у черговий скандал – у своїх Instagram-stories вона хвалилася, як катається у комендантську годину Південним мостом, в'їзд на який дозволено лише за спеціальними перепустками.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко відреагував на інцидент.

Так, він зазначив, що комендантська година та заборона проїзду Південним мостом у Києві – залишають важливими обмеженнями задля безпекової ситуації в столиці. А перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст – ні вдень, ні вночі.

"Право проїзду мають виключно військовослужбовці та інші представники сил оборони; транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста; великовантажні автомобілі", - додав він.

Попко також нагадав, що перепустки на комендантську годину видаються чітко на конкретне авто і конкретного водія/водіїв. В цьому документі зазначено марку, колір, номера машини, дані водія, який має право кермувати, кому належить це авто та хто видав перепустку.

Кожна перепустка має захист і свій унікальний номер. Видавати документ на комендантську годину по Києву та області має право: Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, КМДА, військова служба правопорядку.

"Тому в кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати – чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо "так" – то хто і на яких підставах її видав. Дані в перепустці всі чітко вказані. Контроль за дотриманням правил використання цих перепусток здійснюється поліцією на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки, або використані із порушеннями – вилучаються. Лише за останні декілька місяців було вилучено понад півтори тисячі таких документів", - резюмував Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві знайшли клуб, який працює попри комендантську годину.

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