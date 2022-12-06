Скандал з бабусею у "Хлібному" на Хрещатику: з'явилося відео з камер спостереження

Після скандалу у кафе-пекарні "Хлібний" на Хрещатику в Києві провели службове розслідування та оприлюднили відео з камер спостереження закладу в Мережі.

На записах видно літню жінку, яку нібито виганяла офіціантка з закладу.

У "Хлібному" стверджують, що Євгенію Володимирівну давно знають та пригощають. А інформація, раніше оприлюднена їх гостею, не відповідає дійсності.

"Ми впевнені у нашій команді. У тому, що ніхто, нікого, ніколи б не став виганяти на вулицю. Зрештою, усі відео це підтверджують", - написали на сторінці закладу в Instagram.

На відео з камер видно, як у п'ятницю, 2 грудня, жінку пригостили у закладі на Хрещатику. А через дві години - у Пасажі. Бабусю Женю офіціанти запросили присісти та принесли сендвічі та чай.

На ще одному записі, який оприлюднив "Хлібний", бабуся каже, що її не виганяли із закладу. У кафе пояснили, що їхня гостя випадково зустріла жінку в метро та поставила їй питання.

"Із нашою гостею, Анною Сергеевою, авторкою постів, з яких все почалося, ми намагалися зв’язатися для уточнення деталей, але відповіді поки що не отримали", - додали на сторінці закладу.

Скандал у "Хлібному"

Нагадаємо, у "Хлібному" на Хрещатику 84-річну бабусю, яка зайшла погрітися та попросила поїсти, офіціантка нібито виганяла на вулицю. Про це розповіла заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва, яка стала свідком інциденту. Сергєєва стверджує, що офіціантка двічі попросила бабусю залишити приміщення нібито за розпорядженням адміністраторки.

Після того, як історія отримала широкий розголос, волонтерка Людмила Черкас приїхала до Ічні на Чернігівщині, де мешкає бабуся Женя. Вона показала будинок, де мешкає жінка та поспілкувалася з місцевими мешканцями. Волонтерка розповіла, що будинок потребує ремонту, навколо нього немає паркану, а голодні кози тероризують все місто.

Фото: Анна Сергєєва

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