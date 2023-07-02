Скандал в кафе на Київщині: через пісні Лепса власник заплатить штраф, нові подробиці інциденту

На Київщині в одному з закладів громадського харчування між відвідувачкою та працівниками стався скандал через виконання пісень путініста Лепса.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, у населеному пункті Погреби, що на Київщині, відвідувачі одного з кафе в караоке виконували пісню російського співака Лепса, який є палким прихильником агресивної політики Путіна.

Жінка, яка також відпочивала в закладі, попросила припинити співати російські пісні, на що адміністрація кафе відреагувала агресивно та вигнала відвідувачку.

"У Погребах в одному кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим. Це не могло не обурити українців й вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі “лєпсонутого” відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції", - йдеться у повідомленні МВС.

Вподальшому правоохоронці перевірили заклад та склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП (“Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками”). Вже після рішення суду власник закладу сплатить штраф.

Нагадаємо, що у Києві для укриттів закупили очисники повітря по 30 тисяч гривень за штуку.

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