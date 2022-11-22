Скандал в електричці під Києвом: жінка пропагувала "руській мір", її випхали з вагону (відео)

У приміській електричці сполученням "Святошин" - "Тетерів" на Київщині ввечері у понеділок, 21 листопада, стався скандал. Жінка пропагувала "руській мір" на весь вагон, чим обурила інших пасажирів.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Київський Двіж" у Телеграм.

За словами очевидців, пасажирка назвала бійців Збройних сил України вбивцями та пропонувала скласти зброю і здатися президенту РФ Володимиру Путіну.

Врешті решт жінка "отримала" від людей, які сиділи поруч. Її силою висадили на найближчій станції "Немішаєве".

Нагадаємо, в одному з храмів Києво-Печерської лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію. Згодом стало відомо, що опубліковане в Мережі відео – не монтаж і не фейк. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту. А у вівторок, 22 листопада, правоохоронці прийшли до лаври з обшуками.

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