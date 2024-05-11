Скандал у Солом'янському ТЦК: спеціаліста з РЕБ, якого чекали на передовій, не захотіли розподіляти до визначеної частини

У спеціаліста з радіоелектронної боротьби було відношення, але співробітниця Солом'янського ТЦК сказала, що його не можуть розподілити до зазначеної військової частини, оскільки він не пройшов у них ВЛК.
У Солом'янському ТЦК у Києві знову спалахнув скандал. Цього разу контрактника, спеціаліста з радіоелектронної боротьби не захотіли розподіляти до визначеної військової частини, яка йому вже дала відношення, і де він був дуже потрібний.
Подробиці інциденти розповіла військовослужбовиця десантно-штурмових військ ЗСУ Маруся Звіробій у Facebook.
Пост був написаний досить емоційно, з використанням ненормативної лексики, тож Facebook його видалив.
Військовослужбовиця розповіла, що на передовій вони з побратимами дуже чекали спеціаліста з РЕБ. Але так і не дочекалися. Чоловік прийшов до Солом'янського ТЦК підписати контракт, але там співробітниця йому сказала, що його не можуть розподілити до зазначеної військової частини, оскільки він не пройшов у них ВЛК.
Нагадаємо, це вже не перший скандал у Солом'янському ТЦК. У Мережі з'явилося відео, як у Солом’янському районі нібито працівник ТЦК пістолетом погрожував киянину.
Крім того, Міністерство оборони раніше звільнило начальника Солом'янського районного ТЦК та СП в Києві після інциденту з врученням повістки журналістові "Слідство. Інфо" Євгенію Шульгату через викриття високопосадовця СБУ.
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