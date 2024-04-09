Скандал у пологовому в Києві: лікарі б'ють на сполох через звільнення директора

У київському пологовому будинку №2 змінили директора, а колектив поставили перед фактом. Персонал пологового не задоволений таким рішенням влади і вимагає чесних та прозорих виборів.

Чому кадрова зміна відбулася без погодження з колективом, чи законно це та як лікарі борються за свої права - в ексклюзиві TSN.UA.

Колектив не запитали, а директора призначили

Новий бос, нові правила, але не всім вони до вподоби. У Київському міському пологовому будинку №2 призначили нового директора. Але чомусь без проведення конкурсу та відкриття вакансії. А попередньому директору Сергію Сальникову, який пропрацював у цьому закладі 23 роки, просто не продовжили контракт та звільнили в один день - заявила голова профспілки пологово будинку №2, ліка акушерка-гінекологиня Тетяна Шинкарук на пресконференції в Укрінформі.

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Ексдиректор та колектив лікарні категорично не згодні з таким рішенням і відкрито заявляють про свою позицію на сторінці пологового будинку у соцмережах.

Підтримують колектив пологового і його пацієнти та підписники соціальних сторінок закладку.

"Особисто для мене, звільнення Сергія Миколайовича- це просто якийсь маразм. Читаючи дописи і дивлячись відео підтримки колективу та пацієнтів, розумієш, що людина знаходилася на своєму місці, такої підтримки потрібно заслужити!!! Я також народжувала у 2 пологовому будинку двох дітей, ще за часів коли Сальніков С.М. був завідувачем "Патології плода", - йдеться у повідомленні.

"Рекомендувала не одному знайомому. Там дійсно професійний колектив, чудова атмосфера і немає ніяких хабарів, могричів, як це заведено в деяких закладах", - пише ще одна пацієнтка.

Ситуація потребує суспільного розголосу. Цей заклад не можна знищувати.

Все законно?

Цікаво, чому департамент охорони здоровʼя КМДА не оголошував про відкриття вакансії та проведення конкурсу на посаду директора Київського міського пологового будинку №2? Натомість заяву Олександра Забудського про призначення на посаду директора закладу погодили, хоча офіційного повідомлення про вакансію ніде не було.

Однак, Олександр Забудський стверджує, що його призначення відбулося згідно із законодавством і заяви про порушення не мають жодних підстав. Про це він заявив у зверненні до "Еспресо".

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"Відповідно до вимог абзацу першого частини п'ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Департамент охорони здоров'я у період дії воєнного стану призначає керівників закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту охорони здоров'я, без проведення конкурсу шляхом укладання контракту. Розміщення оголошення про вакантну посаду керівника закладу охорони здоров'я на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я в такому випадку не передбачено", - вказано у повідомленні.

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У відділі управління персоналом департаменту охорони здоров'я КМДА Укрінформу повідомили, що в умовах воєнного стану, запровадженого після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, згідно з законодавством конкурси на заміщення вакантної посади директора медичного закладу не проводяться і наголосили, що жодних порушень трудового законодавства в цьому випадку немає.

"За два місяці, а саме 15 січня 2024 року, Сальнікова було офіційно повідомлено належним чином на адресу закладу, що у зв’язку з закінченням терміну дії контракту його буде звільнено з посади директора 22 березня 2024 року", - вказано у повідомленні.

Своєю чергою, голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я, адвокат Сергій Кубанський запевнив, що у персоналу медзакладу є законне право відстоювати свої інтереси та боротися за права та свободи колективу.

Зірковий пологовий

Примітно, що пологовий №2 досить популярний медичний заклад. У ньому, зокрема, народжували українські селебріті чи їхні дружини. Наприклад, жінка відомого боксера Усика також вчергове стала мамою саме в цьому закладі. Навіть, коли розпочалася повномасштабна війна і пологовий будинок опинився на третій лінії оборони, заклад продовжив своє функціонування, зберіг колектив, виплати та активно допомагав військовим.

Показники успішності роботи пологового просто вражають.Тільки 2023 року медзакладу вдалося на 140% перевищити фінансовий план. І все це без допомоги держави та під час війни.

У кожного своя правда

Однак, навіть після проведення пресконференції в Укрінформ та зустрічі представників колективу пологового будинку з директором департаменту охорони здоровʼя КМДА Валентиною Гінзбург нічого не змінилось. Працівники пологового будинку б’ють на сполох, бо управляти колективом у 300 осіб зможе не кожний.

У нового керівника медзакладу своя правда. Він запевняє, що одразу після призначення провів загальні збори, на яких заступник з економічних питань та головний бухгалтер проінформували працівників про поточну фінансову ситуацію, а він запропонував законні варіанти розв'язання питання.

"Від 23 березня жодної заяви на звільнення до відділу кадрів КНП "КМПБ №2" від працівників не надходило. Щодо ситуації з неоплаченими відпустками. В перший день мого призначення до мене звернулися працівники бухгалтерсько-економічної служби та повідомили про тяжкий економічний стан закладу, що не дозволяє дотримуватись умов постанови № 28 з доплатою заробітної плати до 20 000 грн лікарям та 13 500 грн середньому медичному персоналу, не порушуючи умов колективного договору та оплати праці в цілому", - вказано у повідомленні.

Чесні та відкриті вибори

Колектив пологового будинку намагається достукатись до влади міста Києва та почути відповідь на питання - яким чином і за яких обставин відбулось таємне призначення нового директора КНП "Київський міський пологовий будинок 2 та закликає про чесні та відкриті вибори директора пологового.

Нагадаємо, чи не перешкоджає нинішній скандал роботі медиків - деталі від журналістки ТСН Світлани Березівської.

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