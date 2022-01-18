Скандал у київському ресторані: в закладі перепросили у жінок за вибиті зуби, але обурилися через дитину

Скандал у київському ресторані: в закладі перепросили у жінок за вибиті зуби, але обурилися через дитину

Заклад надіслав жінці фото маленької доньки, як та лежить на двох зсунутих стільцях.

Історія з походом до дорогого київського ресторану двох подруг, одна з яких вибила три зуби на слизькій підлозі, а дитину іншої довела до сліз офіціантка, отримала продовження.

У закладі перепросили у жінок за вибиті зуби, але обурилися через дитину.

Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю у "Епіцентр К" Юлія Чудновець у Facebook.

"Дзвонили з ресторану. Перепросили і додали, що моя мала не мала закидати ноги на стілець. Ще й фотку з камери надіслали, як вона лежить... Нагадую, пост був про слизьку підлогу", - написала Юлія.

Нагадаємо, прикрий інцидент стався у Mirali Restaurant. До закладу завітали дві подруги, одна з яких була з маленькою донькою. У ресторані була надзвичайно слизька підлога, тож одна з жінок послизнулася і впала так, що вибила три передніх зуби. Юлії пощастило більше, вона ледь не впала, але схопилася за руку доньки.

"Мамо, я рада, що ти втрималася, але у мене аж пальчики хруснули", - сказала дитина.

У ресторані спочатку навіть не перепросили за такий прикрий випадок, а лише зазначили: "Нам дуже важлива ваша зворотна реакція, дякуємо, що сказали".

Але на цьому неприємності не скінчилися. Маленька донька Юлії втомилася та зсунула два стільці, щоб лягти. Підійшла офіціантка та, за словами Юлії Чудновець, попросила, аби жінка посадила дитину на одному стільці. "Я відповіла, що вона так лежала у найкращих ресторанах світу, де їй приносили подушку та плед і жодного разу не просили сісти рівно, бо вона дитина. На це офіціантка вирішила поговорити напряму з малою. Аля сіла рівно. А коли пішла офіціантка, розплакалася", - розповіла жінка.

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